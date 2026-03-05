Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 58.64
|
Abst. Kursziel*:
44.95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 58.64
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
04.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.03.26