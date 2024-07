NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix nach "starken Zahlen" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 750 US-Dollar belassen. Das entsprechende Covid-Quartal aus dem Jahr 2020 außen vor gelassen, sei es das zweite Quartal mit dem höchsten Abonnentenzuwachs gewesen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus verlagere sich nun darauf, wie viel Geld der Streaminganbieter durch Werbung erwirtschaften kann./tih/zb;