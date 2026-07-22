NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Diese bezeichnete James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Donnerstag als zufriedenstellend. Die Kennziffern des Lebensmittelkonzerns in der Gewinn- und Verlustrechnung deckten sich mit den Erwartungen, das sei zu begrüßen./rob/bek/mis;