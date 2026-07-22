Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nestlé Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Franken belassen. Diese bezeichnete James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Donnerstag als zufriedenstellend. Die Kennziffern des Lebensmittelkonzerns in der Gewinn- und Verlustrechnung deckten sich mit den Erwartungen, das sei zu begrüßen./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 01:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
84.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
80.38 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.50%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
80.14 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.81%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Investoren fliehen am Donnerstagvormittag aus Nestlé (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
22.07.26