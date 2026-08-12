Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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12.08.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 79,49 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 79,49 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'474 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 79,36 CHF. Mit einem Wert von 80,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 566'811 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,09 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,29 CHF. Dieser Wert wurde am 26.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 13,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 17.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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