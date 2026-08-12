Schwacher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag schwächer

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.68 Prozent schwächer bei 20’372.89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.543 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.127 Prozent tiefer bei 20’485.90 Punkten, nach 20’511.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’339.51 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’485.90 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.880 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20’023.15 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 18’582.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16’595.35 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11.68 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 8.62 Prozent auf 0.63 CHF), ams-OSRAM (+ 5.37 Prozent auf 20.22 CHF), Clariant (+ 4.68 Prozent auf 10.51 CHF), IVF HARTMANN (+ 4.31 Prozent auf 133.00 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3.98 Prozent auf 6.80 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil EvoNext (-6.05 Prozent auf 2.02 CHF), Groupe Minoteries SA (-5.88 Prozent auf 224.00 CHF), BioVersys (-3.68 Prozent auf 26.20 CHF), MindMaze Therapeutics (-3.64 Prozent auf 0.23 CHF) und Alcon (-3.44 Prozent auf 58.96 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’422’498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 321.510 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch