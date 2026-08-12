SIX-Handel SPI schlussendlich in der Verlustzone

Am Mittwoch notierte der SPI via SIX zum Handelsende 0.69 Prozent leichter bei 20’370.95 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.543 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0.127 Prozent schwächer bei 20’485.90 Punkten, nach 20’511.96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20’485.90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’339.51 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0.889 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20’023.15 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 18’582.49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der SPI mit 16’595.35 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.67 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20’636.94 Punkten. 16’847.58 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ASMALLWORLD (+ 8.62 Prozent auf 0.63 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5.20 Prozent auf 6.88 CHF), IVF HARTMANN (+ 5.10 Prozent auf 134.00 CHF), Clariant (+ 3.88 Prozent auf 10.43 CHF) und ams-OSRAM (+ 3.80 Prozent auf 19.92 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen BioVersys (-3.68 Prozent auf 26.20 CHF), Groupe Minoteries SA (-3.36 Prozent auf 230.00 CHF), Villars SA (-3.31 Prozent auf 585.00 CHF), EvoNext (-3.26 Prozent auf 2.08 CHF) und Richemont (-3.15 Prozent auf 193.70 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3’605’571 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 321.510 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Die EvoNext-Aktie weist mit 0.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11.77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch