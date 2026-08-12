SMI 998089 / CH0009980894
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12.08.2026 15:59:08
SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Mittwochnachmittag im Minus
SMI-Handel am Mittwoch.
Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0.86 Prozent schwächer bei 14’449.47 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.692 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.152 Prozent auf 14’553.14 Punkte an der Kurstafel, nach 14’575.25 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’413.15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14’555.50 Punkten.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0.857 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 14’235.09 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der SMI auf 13’119.53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der SMI mit 11’886.41 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.07 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14’669.51 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 12’053.51 Punkten.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 2.05 Prozent auf 201.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.79 Prozent auf 84.12 CHF), Holcim (+ 0.84 Prozent auf 72.20 CHF), Sika (+ 0.67 Prozent auf 194.85 CHF) und Amrize (+ 0.18 Prozent auf 38.33 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Alcon (-3.44 Prozent auf 58.96 CHF), Richemont (-2.70 Prozent auf 194.60 CHF), Lonza (-2.02 Prozent auf 563.80 CHF), Roche (-1.65 Prozent auf 362.80 CHF) und Novartis (-1.59 Prozent auf 123.86 CHF).
SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’422’498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 317.007 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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