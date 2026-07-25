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27.07.2026 19:51:53

Nestlé Neutral

Nestlé
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Philipp Navratil und der Finanzchefin Anna Manz. Im Fokus habe zuerst die Stärke der Schwellenländer gestanden und als zweites die Geschäfte in den USA. Im zweiten Quartal seien diese im Haustierbereich vom Abbau von Lagerbeständen belastet worden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:32 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80.39 CHF 		Abst. Kursziel*:
11.95%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
80.00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.51%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
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