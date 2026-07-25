NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Philipp Navratil und der Finanzchefin Anna Manz. Im Fokus habe zuerst die Stärke der Schwellenländer gestanden und als zweites die Geschäfte in den USA. Im zweiten Quartal seien diese im Haustierbereich vom Abbau von Lagerbeständen belastet worden./rob/tih/he;