Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Philipp Navratil und der Finanzchefin Anna Manz. Im Fokus habe zuerst die Stärke der Schwellenländer gestanden und als zweites die Geschäfte in den USA. Im zweiten Quartal seien diese im Haustierbereich vom Abbau von Lagerbeständen belastet worden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
80.39 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11.95%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
80.00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.51%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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