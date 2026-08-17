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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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17.08.2026 12:29:00

Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Montagmittag

Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Montagmittag

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 79,49 CHF.

Nestlé
79.36 CHF -1.81%
Kaufen Verkaufen

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 79,49 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'337 Punkten steht. Bei 79,46 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,25 CHF. Zuletzt wechselten 563'929 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,56 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 13,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.5473 17.12.2027 147391945
Long 11.6985 19.03.2027 157436284
Long 5300.6665 18.12.2026 129696973
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1986 18.06.2027 158194263
Short 265.1667 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1027 12.69 156216357
Long 11.8731 6.96 157036618
Long 31.804 1.59 157975114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5744 13.36 157036429
Short 9.4702 8.73 159231710
Short 16.2347 4.38 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 23.90 114086073
Long 8 -10.93 121877361
Long 12 12.66 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.32 SXBVXU
Short 15’223.42 13.84 SLBZ3U
Short 15’795.81 8.88 STBNIU
SMI-Kurs: 14’323.83 17.08.2026 13:42:39
Long 13’738.34 19.71 SYB31U
Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
Long 12’838.33 8.88 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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