Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.08.2026 12:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Montagmittag
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 79,49 CHF.
Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 79,49 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'337 Punkten steht. Bei 79,46 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,25 CHF. Zuletzt wechselten 563'929 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 22.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,09 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,56 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,29 CHF am 26.01.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 13,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,10 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 17.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingefahren
Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Montagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
12:22
|Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SLI verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Nestlé Aktie News: Anleger schicken Nestlé am Freitagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX bleibt in Sicht seines Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.