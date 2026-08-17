Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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17.08.2026 16:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag leichter
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 78,91 CHF nach.
Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 78,91 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'322 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 78,73 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 80,25 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'018'590 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2026 auf bis zu 87,09 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 9,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 70,29 CHF fiel das Papier am 26.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,10 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Nestlé am 18.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2026 4,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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