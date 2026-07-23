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Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

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23.07.2026 11:24:23

Nestlé Market-Perform

Nestlé
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern mache solide Fortschritte, schrieb Callum Elliott in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft liege um 0,2 Prozentpunkte über der Konsensschätzung. Die Verkaufspreise hätten sich etwas besser entwickelt als angenommen. Die abgesetzten Volumina deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
80.19 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.72%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
80.16 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.69%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
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