Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Der Lebensmittelkonzern mache solide Fortschritte, schrieb Callum Elliott in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft liege um 0,2 Prozentpunkte über der Konsensschätzung. Die Verkaufspreise hätten sich etwas besser entwickelt als angenommen. Die abgesetzten Volumina deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
80.19 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.72%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80.16 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.69%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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