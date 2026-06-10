Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nestlé Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
77.73 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.64%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
78.76 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.19%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé macht am Mittwochvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SLI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
09.06.26
|SIX-Handel: SMI beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
09.06.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09.06.26
|Nestlé Aktie News: Anleger greifen bei Nestlé am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
09.06.26
|Nestlé Aktie News: Anleger greifen bei Nestlé am Dienstagmittag zu (finanzen.ch)