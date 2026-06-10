Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.3%  SPI 18’932 0.3%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’381 -0.2%  Euro 0.9228 0.1%  EStoxx50 6’046 -0.1%  Gold 4’174 -2.1%  Bitcoin 49’111 -0.4%  Dollar 0.7988 0.1%  Öl 92.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien: Der Boom ist noch lange nicht vorbei
Ausblick: AT&S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Trügerischer Frieden: VIX bleibt niedrig - droht der Wall Street ein heisser Sommer?
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Bitcoin im Geopolitik-Stresstest: Fluchtwährung oder Spekulationsobjekt?
Suche...

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

78.61
CHF
0.88
CHF
1.13 %
10:25:22
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.06.2026 08:10:58

Nestlé Equal Weight

Nestlé
78.76 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Für Beiersdorf strich er derweil seine Empfehlung./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
86.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
77.73 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.64%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
78.76 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.19%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten