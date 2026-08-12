Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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12.08.2026 09:29:00
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 79,92 CHF abwärts.
Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 79,92 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'539 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 79,71 CHF. Bei 80,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 110'762 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2026 bei 87,09 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 8,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,29 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,10 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF.
Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 17.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,48 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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