Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

74.10
CHF
-0.60
CHF
-0.80 %
15:07:12
SWX
19.01.2026 13:58:19

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
74.84 CHF -2.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz überschatteten die Softwarebranche, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Dennoch sehe er nur begrenzte Gewinnrisiken für die Unternehmen./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc.
-
Rating jetzt:
Buy
80.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
80.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Charles Brennan
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse