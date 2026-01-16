Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
74.10CHF
-0.60CHF
-0.80 %
15:07:12
SWX
19.01.2026 13:58:19
Nemetschek SE Buy
Nemetschek
74.84 CHF -2.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz überschatteten die Softwarebranche, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Dennoch sehe er nur begrenzte Gewinnrisiken für die Unternehmen./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
