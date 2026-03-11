SAP Aktie 345952 / DE0007164600
11.03.2026 08:35:22
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer Mitteilung des Software-Herstellers mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Cloud- und Software-Geschäft liege über Plan, schrieb Michael Briest am Dienstagabend./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
166.56 €
|
Abst. Kursziel*:
23.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
165.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.06%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
|SAP SE
|148.88
|-0.15%
|08:59
|
Bernstein Research
Renault Outperform
|08:46
|
Jefferies & Company Inc.
Henkel vz. Hold
|08:45
|
Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|08:42
|
Bernstein Research
Porsche vz. Market-Perform
|08:35
|
UBS AG
SAP Buy
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Neutral
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Symrise Overweight