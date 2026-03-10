Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'927 -1.1%  SPI 17'931 -1.1%  Dow 47'707 -0.1%  DAX 23'648 -1.3%  Euro 0.9030 -0.1%  EStoxx50 5'778 -1.0%  Gold 5'186 -0.1%  Bitcoin 54'095 -0.6%  Dollar 0.7781 -0.1%  Öl 89.3 -2.3% 
BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

16.99
CHF
-0.15
CHF
-0.88 %
09:59:47
BRXC
11.03.2026 08:07:08

BBVA Overweight

BBVA
16.99 CHF -0.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 23,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management der spanischen Großbank habe einen überzeugenden Plan für den mexikanischen Markt vorgelegt, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.73 € 		Abst. Kursziel*:
24.43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.61%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

08:07 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
09.03.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 BBVA Buy UBS AG
23.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
