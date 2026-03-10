BBVA 16.99 CHF -0.88% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 23,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management der spanischen Großbank habe einen überzeugenden Plan für den mexikanischen Markt vorgelegt, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT



