Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 161 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla nahm am Dienstag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen für den Bausoftwarespezialisten vor. Beim Quartalsbericht im Fokus stünden die Wachstumsdynamik im Zuge der Wechsel ins Abo-Modell, die Margenentwicklung sowie jegliche Signale hinsichtlich KI und Cloud, schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



