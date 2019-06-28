Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
57.50CHF
-99.50CHF
-63.38 %
28.06.2019
SWX
01.10.2025 11:05:16
Nemetschek SE Buy
Nemetschek
98.75 CHF -5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 161 auf 158 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla nahm am Dienstag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen für den Bausoftwarespezialisten vor. Beim Quartalsbericht im Fokus stünden die Wachstumsdynamik im Zuge der Wechsel ins Abo-Modell, die Margenentwicklung sowie jegliche Signale hinsichtlich KI und Cloud, schrieb er./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
158.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
110.30 €
|
Abst. Kursziel*:
43.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
108.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.09%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
29.09.25
|EQS-AFR: Nemetschek SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
26.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Nemetschek SE
|11:05
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|57.50
|-63.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hermès Neutral
|11:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
ASOS Sell
|11:30
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy
|11:29
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|11:05
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nemetschek Buy
|11:03
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|11:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ströer Neutral