National Grid 13.82 CHF 0.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid nach ersten Indikationen für im Mai anstehende Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Das operative Geschäft des britischen Stromnetzwerkbetreibers dürfte sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt haben, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag im Ausblick./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.