National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
13.82CHF
0.02CHF
0.14 %
10:18:33
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.04.2026 08:57:19
National Grid Outperform
National Grid
13.82 CHF 0.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid nach ersten Indikationen für im Mai anstehende Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Das operative Geschäft des britischen Stromnetzwerkbetreibers dürfte sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt haben, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag im Ausblick./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
14.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
13.20 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu National Grid plc
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
13.04.26
|LSE-Handel FTSE 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09.04.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09.04.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert mittags (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
|08:57
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13.83
|0.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:57
|
Bernstein Research
CTS Eventim Outperform
|08:57
|
Bernstein Research
National Grid Outperform
|08:56
|
Barclays Capital
GSK Underweight
|08:55
|
Warburg Research
CEWE Stiftung Buy
|08:39
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|08:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nemetschek Buy
|08:36
|
UBS AG
Tesla Neutral