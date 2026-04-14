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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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14.04.2026 08:57:19

National Grid Outperform

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid nach ersten Indikationen für im Mai anstehende Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Das operative Geschäft des britischen Stromnetzwerkbetreibers dürfte sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt haben, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag im Ausblick./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
14.50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15.24 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
13.20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
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