|Spekulationen zurückgewiesen
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13.06.2026 09:31:00
Partners Group-Aktie im Blick: Unternehmen schliesst Einfrieren von Evergreen-Fonds aus
Der Privatmarktspezialist Partners Group hat am Freitagabend Gerüchte über zusätzliche Liquiditätsbeschränkungen oder gar ein Einfrieren seiner Evergreen-Fonds zurückgewiesen.
Die Partners Group habe keinerlei Absicht, die dokumentierten Liquiditätsmechanismen zu ändern und plane auch nicht, irgendeinen ihrer Evergreen-Fonds einzufrieren, schrieb das Zuger Unternehmen. Mit der Mitteilung reagiere man auf diverse Medienanfragen vom Freitag, ergänzte ein Sprecher auf Anfrage. Gleichzeitig bekräftigte Partners Group in der Mitteilung auch seine bisherigen Finanzprognosen.
Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Privatmarktspezialist die Rücknahmen bei einem seiner Evergreen-Fonds - das sind offene Fonds ohne Laufzeitbeschränkung - nach erhöhten Rücknahmeforderungen eingeschränkt hatte. Kurz darauf räumte das Unternehmen ein, das auch bei einem weiteren Evergreen-Fonds die Rücknahmebegehren über der Schwelle von 5 Prozent des Nettoanlagevermögens (NAV) pro Quartal ausfielen.
Partners Group betonte nun am Freitagabend in der Mitteilung, dass beide Fonds seit ihrer Auflegung fünffache Renditen erzielt und 2025 eine gute Performance sowie Veräusserungserlöse von etwa 15 Prozent generiert hätten. Ähnliche Erwartungen bestünden für 2026. Beide Fonds investierten weiterhin und stünden für Zeichnungen offen.
Die Titel von Partners Group waren in der vergangenen Woche an der Schweizer Börse nach dem Bekanntwerden der Rücknahmeeinschränkungen zweistellig abgesackt und haben sich seither nur wenig erholt. Für das Gesamtjahr 2026 resultiert für die Titel weiterhin ein Minus von gut 30 Prozent.
tp/
Baar (awp)
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