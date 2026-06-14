Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

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Am 13.06.2025 kostete Worldcoin 1.001 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 99.86 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0.5019 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50.12 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -49.88 Prozent.

Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Worldcoin am 09.09.2025 bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net