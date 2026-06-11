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12.06.2026 14:23:27

HUGO BOSS Halten

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hugo Boss bei einem unveränderten fairen Wert von 42 Euro je Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das freiwillige Übernahmeangebot der Frasers Group für den Modekonzern sei keine große Überraschung, schrieb Thomas Maul zu seiner neuen Einstufung am Freitag. Trotz Übernahme- und Restrukturierungsstory sei das Aufwärtspotenzial begrenzt./rob/ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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