Roche-Aktie: US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Prostatakrebs

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Roche hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für den Diagnostikum Ventana PTEN (SP218) RxDx Assay erhalten.

Das Testverfahren sei das erste seiner Art zur Bestimmung eines PTEN-Proteinverlusts bei Prostatakrebspatienten, teilte Roche am Freitagabend mit.

Das Verfahren könne helfen, geeignete Patienten für eine Kombinationstherapie mit dem Medikament Truqap (Capivasertib) von AstraZeneca zu identifizieren. Damit erweitert Roche sein Angebot an personalisierten Diagnostiklösungen.

awp-robot/t

Basel (awp)

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Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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