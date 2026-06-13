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13.06.2026 08:44:00
Roche-Aktie: US-Zulassung für Begleitdiagnostikum bei Prostatakrebs
Roche hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für den Diagnostikum Ventana PTEN (SP218) RxDx Assay erhalten.
Das Verfahren könne helfen, geeignete Patienten für eine Kombinationstherapie mit dem Medikament Truqap (Capivasertib) von AstraZeneca zu identifizieren. Damit erweitert Roche sein Angebot an personalisierten Diagnostiklösungen.
awp-robot/t
Basel (awp)
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