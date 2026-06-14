|Anlage unter der Lupe
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14.06.2026 19:43:08
Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 13.06.2025 zu einem Wert von 0.2044 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in POL investiert, befänden sich nun 489.23 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0.075931 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37.15 USD wert. Das entspricht einem Minus von 62.85 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 0.072279 USD. Bei 0.2897 USD erreichte die Kryptowährung am 02.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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