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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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12:53:18
BRXC
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23.03.2026 11:29:21

National Grid Neutral

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1450 auf 1389 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Ajay Patel strich am Montag obendrein auch seine Kaufempfehlung für SSE und verwies für die beiden in der Versorgerbranche tätigen Unternehmen auf die Aktienkursentwicklung, die neuen Geschäftspläne und nachlassende Sorgen. Das Wachstum der Briten sei stark und die Berechenbarkeit des weiteren Geschäftsverlaufs gut, aber nach dem guten Lauf ihrer Aktien böten andere Papiere aus der Branche inzwischen mehr Potenzial./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Neutral
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
13.89 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12.33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse