So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet

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Toncoin notierte am 23.12.2021 bei 3.508 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 28.51 Toncoin. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1.833 USD), wäre die Investition nun 52.26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47.74 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 1.202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Bei 3.575 USD erreichte der Coin am 01.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net