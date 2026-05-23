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Krypto-Investment im Fokus 23.05.2026 19:43:08

Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

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Vor Jahren in Hedera investiert: So viel hätten Anleger verloren.

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Gestern vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0.3908 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 2’558.71 Hedera im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 224.84 USD, da Hedera am 22.05.2026 0.087873 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 77.52 Prozent eingebüsst.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.078263 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0.2914 USD.

Redaktion finanzen.net

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