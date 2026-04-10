National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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0.27 %
10.04.2026
BRXC
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09.04.2026 07:41:48
National Grid Sector Perform
National Grid
14.23 CHF 0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1125 auf 1400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler betonte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die sehr gute Vorhersagbarkeit des britischen Regulierungsrahmens für Strom- und Gasübertragungsnetze (RIIO-T3) für SSE und National Grid./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 20:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
14.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15.37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
13.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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