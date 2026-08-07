Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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07.08.2026 10:19:46
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das gesenkte Ziel für die Rückversicherungserträge im Gesamtjahr liege nicht weit unter dem Konsens, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Quartalsbericht.
Aktienauswertung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 10:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3.0 Prozent auf 507.00 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 1.38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96’937 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 büsste die Aktie um 5.5 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.08.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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