Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das gesenkte Ziel für die Rückversicherungserträge im Gesamtjahr liege nicht weit unter dem Konsens, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Quartalsbericht.

Aktienauswertung: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 10:03 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3.0 Prozent auf 507.00 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 1.38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96’937 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 büsste die Aktie um 5.5 Prozent ein. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:20 / EDT



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