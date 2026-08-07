Neutral für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 515 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits veröffentlichter Eckdaten stünden vor allem die Ergebnisse der Juli-Erneuerungsrunde im Fokus, schrieb Will Hardcastle am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen. Sie seien schwächer gewesen als er erwartet habe.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:03 Uhr um 1.5 Prozent auf 514.60 EUR nach. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 0.08 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 239’236 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 4.1 Prozent nach unten. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 07.08.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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