Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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07.08.2026 10:22:44
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Erfreulich sei der Beitrag der Ergo zum guten zweiten Quartal, schrieb Philip Kett am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen. Bei der Solvabilität der Münchner stehe nun eine 3 vorne. Die Eigenmittelausstattung erreichte 304 Prozent und lag damit über dem Konsens.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10:06 Uhr um 2.8 Prozent auf 508.20 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 18.06 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 97’377 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 5.3 Prozent zurück. Am 07.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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