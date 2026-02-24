Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

336.00
CHF
-18.00
CHF
-5.08 %
10:34:55
SWX
24.02.2026 08:56:58

MTU Aero Engines Sector Perform

MTU Aero Engines
361.27 CHF -0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsens liege leicht über dem Mittelpunkt der Ausblicksspanne, schrieb Mark Fielding am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Insgesamt dürfte sich aber kaum etwas ändern./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
390.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
378.60 € 		Abst. Kursziel*:
3.01%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
374.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.17%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

09:39 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
09:38 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:27 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
08:59 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
