MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
342.00CHF
10.00CHF
3.01 %
09:33:33
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.02.2026 08:58:54
MTU Aero Engines Kaufen
MTU Aero Engines
345.18 CHF 1.81%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für MTU nach Zahlen für 2025 von 450 auf 445 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Insgesamt habe der Triebwerkhersteller 2025 mit hohem Wachstum fu?r Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) trotz eines schwächelnden US-Dollars den Konsens übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch in seinem Resümee./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
378.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
378.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
24.02.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - FMC und MTU nach Zahlen schwach (Dow Jones)
|
24.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|07:00
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|342.00
|3.01%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|
Barclays Capital
Fresenius Overweight
|08:58
|
DZ BANK
MTU Aero Engines Kaufen
|08:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nordex Buy
|08:52
|
Goldman Sachs Group Inc.
Heidelberg Materials Buy
|08:47
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight
|08:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordex Buy
|08:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
AUTO1 Buy