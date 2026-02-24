MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch der Aktie nach weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen und Zielen des Triebwerkbauers erscheine übertrieben und biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb David Perry am Mittwoch. Er nahm nur minimale Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2030 vor und senkte seine Prognosen für den freien Barmittelfluss ein wenig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
465.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
372.90 €
Abst. Kursziel*:
24.70%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
375.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.97%
Analyst Name::
David H Perry
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
24.02.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
24.02.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker (finanzen.ch)
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
24.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
24.02.26