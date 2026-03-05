Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
XETRA-Handel im Fokus 05.03.2026 12:26:16

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX kommt aktuell nicht vom Fleck.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.08 Prozent fester bei 24’292.50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 24’363.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’006.50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’401.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 24’038.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23’183.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1.11 Prozent nach. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25’509.50 Punkten. Bei 23’594.00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2.89 Prozent auf 145.90 EUR), Symrise (+ 2.59 Prozent auf 72.78 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.19 Prozent auf 363.70 EUR), Airbus SE (+ 1.95 Prozent auf 180.70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.79 Prozent auf 33.59 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.51 Prozent auf 46.43 EUR), QIAGEN (-2.57 Prozent auf 39.83 EUR), Fresenius SE (-2.35 Prozent auf 47.05 EUR), Siemens Healthineers (-2.22 Prozent auf 40.49 EUR) und Continental (-1.37 Prozent auf 66.04 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’760’711 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193.207 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.21 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.68 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Historische Kursdaten

