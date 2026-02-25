MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
340.00CHF
8.00CHF
2.41 %
10:24:35
SWX
25.02.2026 09:26:54
MTU Aero Engines Hold
MTU Aero Engines
343.99 CHF 1.46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Geschäftszahlen von 360 auf 380 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach einem Rekordjahr schwäche sich das Wachstumstempo nun ab, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Die Kursverluste der Aktien am Vortag ließen darauf schließen, dass die Aktien nun angemessen bewertet sind./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
380.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
376.80 €
|
Abst. Kursziel*:
0.85%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
376.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.98%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
24.02.26