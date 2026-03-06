MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
06.03.2026 14:30:32
EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bussmann, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MTU Aero Engines AG
|Dachauer Strasse 665
|80995 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mtu.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103534 06.03.2026 CET/CEST
