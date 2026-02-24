MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Free Cashflow habe erneut die Erwartungen verfehlt, schrieb Milene Kerner am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Die strukturelle Diskrepanz zwischen der Profitabilität auf den ersten Blick und den letztlich ankommenden Barmitteln sei nochmals untermauert worden./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
378.60 €
|
Abst. Kursziel*:
13.58%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
374.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.85%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
