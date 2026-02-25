MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
340.00CHF
8.00CHF
2.41 %
12:23:58
SWX
25.02.2026 11:08:36
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
343.99 CHF 1.46%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 449 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 seien bei konstanter Währung höher als gedacht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
449.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
375.10 €
Abst. Kursziel*:
19.70%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
377.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.07%
Analyst Name::
Christophe Menard
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
