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06.10.2026 21:13:03

Microsoft Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der neu auf den Markt gebrachten Produktpalette des KI-Assistenten Copilot und den Nutzungstrends der Cloud-Computing-Plattform Azure./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 13:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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