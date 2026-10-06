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06.10.2026 21:13:03
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der neu auf den Markt gebrachten Produktpalette des KI-Assistenten Copilot und den Nutzungstrends der Cloud-Computing-Plattform Azure./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 13:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 14:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 529.30
|
Abst. Kursziel*:
18.08%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 529.30
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Abst. Kursziel aktuell:
18.08%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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