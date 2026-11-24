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24.11.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 494,51 USD.
Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 494,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'030 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 501,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 490,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'031'924 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 559,15 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,07 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 349,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Microsoft veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,72 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 92.28 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 77.67 Mrd. USD eingefahren.
Am 26.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 20,08 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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