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|Profitables Microsoft-Investment?
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24.11.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Microsoft-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Microsoft-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Microsoft-Aktie betrug an diesem Tag 60.40 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.656 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 492.50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 815.40 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 715.40 Prozent.
Der Marktwert von Microsoft betrug jüngst 3.62 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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