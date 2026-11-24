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24.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 493,55 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 493,55 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'701 Punkten notiert. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 495,22 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 490,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 734'727 Microsoft-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 559,15 USD an. 13,29 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 349,20 USD erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 3,64 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,90 USD aus. Microsoft veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,92 USD gegenüber 3,72 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 92.28 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2027 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 20,08 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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