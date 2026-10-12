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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

447.31
CHF
5.93
CHF
1.34 %
13:54:50
BRXC
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12.10.2026 13:07:54

Microsoft Outperform

Microsoft
447.31 CHF 1.34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" belassen. Die Aktien der US-Software-Branche hätten sich jüngst gut entwickelt, schrieb Matthew Hedberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren richte sich verstärkt auf thematische Wachstumsstories, bei denen die Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren. Zu diesen Themen zählten die Aspekte Cyber-Sicherheit, Datenverarbeitung und Cyber-Infrastruktur./bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10
Fallender Microsoft-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 535.07 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 535.07 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Hedberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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