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NASDAQ 100 aktuell 18.09.2026 18:00:43

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 im Minus

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 im Minus

Der NASDAQ 100 kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Thomson Reuters
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Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.08 Prozent schwächer bei 29’423.71 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.281 Prozent auf 29’529.64 Punkte an der Kurstafel, nach 29’446.98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’407.28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 29’560.30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1.84 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’490.96 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 30’406.19 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 24’454.89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 16.73 Prozent zu. Bei 30’762.20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.92 Prozent auf 148.01 USD), Sandisk (+ 6.52 Prozent auf 1’719.60 USD), Lam Research (+ 5.13 Prozent auf 283.12 USD), Applied Materials (+ 4.31 Prozent auf 435.37 USD) und Seagate Technology (+ 4.18 Prozent auf 836.68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Rocket Lab (-5.23 Prozent auf 64.27 USD), QUALCOMM (-4.96 Prozent auf 179.35 USD), Netflix (-4.74 Prozent auf 71.74 USD), Palo Alto Networks (-3.90 Prozent auf 360.43 USD) und Thomson Reuters (-3.09 Prozent auf 96.41 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 17’673’513 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.25 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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