Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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Micron Technology Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Micron nach Zahlen des Halbleiterkonzerns von 1200 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten. Die vereinbarten Mindestpreise sollten die Bruttomargen deutlich über die bisherigen Spitzenwerte von gut 61 Prozent steigen lassen. Der Analyst hob seine Schätzungen an./gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Mini Futures
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|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Outperform
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Unternehmen:
Micron Technology Inc.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
$ 1’500.00
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
$ 1’048.51
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Abst. Kursziel*:
43.06%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
$ 1’047.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.14%
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Analyst Name::
Srini Pajjuri
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KGV*:
-