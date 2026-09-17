Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.69 Prozent auf 29’434.56 Punkte nach oben. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.58 Prozent auf 29’401.54 Punkte an der Kurstafel, nach 28’945.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29’305.90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’458.56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1.88 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 29’995.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’670.95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 24’223.69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16.78 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 9.88 Prozent auf 111.03 USD), Arm (+ 7.55 Prozent auf 262.39 USD), Astera Labs (+ 6.99 Prozent auf 288.00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.70 Prozent auf 546.86 USD) und Rocket Lab (+ 5.86 Prozent auf 67.43 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen CoreWeave (-5.05 Prozent auf 79.14 USD), T-Mobile US (-4.66 Prozent auf 168.04 USD), Copart (-3.86 Prozent auf 29.63 USD), Axon Enterprise (-3.47 Prozent auf 452.15 USD) und AppLovin (-3.08 Prozent auf 316.50 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 15’197’387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.453 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch