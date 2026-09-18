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18.09.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Abend fester

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 1'002,23 USD.

Micron Technology
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 1'002,23 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'633 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Micron Technology-Aktie legte bis auf 1'005,08 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 985,41 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'360'165 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 markierte das Papier bei 1'255,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 25,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,65 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 84,57 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 24.06.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.09.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 28.09.2027 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 73,39 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com
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