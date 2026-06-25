Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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Micron Technology Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Micron Technology von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Chipkonzerns hätten die bereits hochgesteckten Erwartungen mit "herausragenden Resultaten" übertroffen, schrieb Melissa Weathers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber der Abschluss strategischer Kundenverträge. Damit versichere das Unternehmen den Investoren, dass sich sein Geschäftsmodell im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz grundlegend gewandelt hat./tih/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Buy
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 1’550.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 1’048.51
|
Abst. Kursziel*:
47.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 1’184.68
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.84%
|
Analyst Name::
Melissa Weathers
|
KGV*:
-
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