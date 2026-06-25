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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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25.06.2026 14:49:24

Micron Technology Buy

Micron Technology
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Micron Technology von 1500 auf 1550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Chipkonzerns hätten die bereits hochgesteckten Erwartungen mit "herausragenden Resultaten" übertroffen, schrieb Melissa Weathers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch wichtiger sei aber der Abschluss strategischer Kundenverträge. Damit versichere das Unternehmen den Investoren, dass sich sein Geschäftsmodell im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz grundlegend gewandelt hat./tih/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 02:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Micron Technology-Kurs >5
Fallender Micron Technology-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Buy
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 1’550.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 1’048.51 		Abst. Kursziel*:
47.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 1’184.68 		Abst. Kursziel aktuell:
30.84%
Analyst Name::
Melissa Weathers 		KGV*:
-
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