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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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18.09.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Nachmittag fester

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 996,66 USD.

Micron Technology
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Das Papier von Micron Technology konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 996,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'622 Punkten notiert. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 997,08 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 985,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'559'768 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,92 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 154,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 544,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 28.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Micron Technology.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 73,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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