Optimismus in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.28 Prozent höher bei 30’493.60 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.411 Prozent auf 30’533.60 Punkte an der Kurstafel, nach 30’408.50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30’439.63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’576.44 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.220 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Stand von 29’077.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’809.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24’800.86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20.98 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Synopsys (+ 9.59 Prozent auf 476.66 USD), Constellation Energy (+ 5.79 Prozent auf 268.74 USD), Cadence Design Systems (+ 5.29 Prozent auf 347.64 USD), Intuit (+ 5.27 Prozent auf 290.24 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.16 Prozent auf 157.92 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Ferrovial International SE Registered (-2.96 Prozent auf 52.50 USD), Linde (-1.91 Prozent auf 465.57 USD), MercadoLibre (-1.78 Prozent auf 1’697.75 USD), Kraft Heinz Company (-1.63 Prozent auf 22.35 USD) und Micron Technology (-1.57 Prozent auf 1’048.38 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3’288’010 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.838 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch